Richard Verschoor wint eerste Formule 2-race

De coureur van het Nederlandse MP Motorsport kwam tijdens de tweede sprintrace op zaterdag als eerste over de streep. Verschoor was de wedstrijd ook vanaf pole begonnen. Eerder op de dag, tijdens de eerste sprintrace, eindigde hij als tiende.

Verschoor reed de vorige seizoenen in de Formule 3. Eind 2019 won hij de prestigieuze Macau Grand Prix. In de Formule 2 stond hij dit jaar nog niet eerder op het podium. Zondag start hij de hoofdrace op een bomvol Silverstone als derde. Op het befaamde Engelse circuit zagen meer dan 100.000 racefans Verschoor winnen. Zondag is het nóg een stuk drukker.

Bent Viscaal kende een minder gelukkige dag. De coureur van Trident finishte ’s ochtends als zestiende. Tijdens de door Verschoor gewonnen tweede race viel Viscaal uit, nadat hij van de baan werd getikt door Jehan Daruvala.