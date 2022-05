Kylian Mbappé krijgt vleugels door nieuw PSG-contract

De aanvaller werd uitgebreid toegezongen door de supporters van PSG. Lange tijd leek het erop dat Mbappé transfervrij zou overstappen naar Real Madrid, maar de topclub uit Parijs heeft hem met naar verluidt astronomische bedragen verleid tot een langer verblijf.

PSG had enkele weken geleden de landstitel al binnengehaald. De ploeg van trainer Mauricio Pochettino, van wie het onzeker is of hij blijft, maakte een feestje van de laatste thuiswedstrijd. Mbappé voerde met zijn zesde hattrick in de Ligue 1 zijn totaal dit seizoen op naar 28 doelpunten, waarmee hij opnieuw topscorer van de Ligue 1 werd. Neymar maakte zijn honderdste treffer voor PSG en Ángel Di María was in zijn afscheidswedstrijd ook trefzeker. De 34-jarige Argentijn, die sinds 2015 in Parijs voetbalde, kreeg een kwartier voor tijd een publiekswissel. Zijn medespelers vormden een erehaag toen Di Mariá naar de kant liep.

Georginio Wijnaldum mocht even later invallen voor Neymar. Xavi Simons bleef op de bank. Metz degradeerde door de nederlaag uit de Ligue 1, net als Girondins Bordeaux. Saint-Étienne pakte een punt bij Nantes (1-1) en eindigde daardoor met 1 punt meer dan Metz en Bordeaux op de achttiende plaats. De tienvoudig Frans kampioen gaat de play-offs om promotie/degradatie in.

Transfersoap

„Parijs is mijn thuis, zoals ik altijd heb gezegd”, zei Mbappé voor de wedstrijd. „Ik wil bij Paris Saint-Germain doorgaan met het winnen van titels.” Daarmee kwam een onverwacht einde aan een transfersoap die bijna een jaar duurde. Mbappé leek vorig jaar al naar Real Madrid te gaan, maar PSG weigerde hem toen te laten gaan. Tot frustratie van de aanvaller zelf, die er nooit een geheim van heeft gemaakt dat Real zijn droomclub is.

Mbappé, die met Frankrijk in 2018 het WK in Rusland won, weigerde daarna om zijn contract te verlengen. Hij leek daarom deze zomer transfervrij te vertrekken uit Parijs. Real Madrid dacht begin dit jaar na diverse gesprekken met het kamp-Mbappé al dat het de aanvaller transfervrij zou binnenhalen. Volgens Spaanse media zou de toptransfer pas aan het einde van het seizoen officieel worden gemaakt.

Ultieme poging

De afgelopen weken doken echter steeds meer verhalen op dat PSG een ultieme poging wilde wagen om Mbappé te behouden. Naar verluidt zouden zelfs de Franse president Emmanuel Macron en de emir van Qatar, dat een belangrijke sponsor is van PSG, zich met de zaak hebben bemoeid. Zaterdag kwam via Franse en Spaanse media naar buiten dat Mbappé aan Real zou hebben laten weten dat hij toch afziet van een overstap naar Madrid. Tot grote vreugde van de supporters van PSG bevestigde Mbappé kort voor de aftrap van het duel met Metz dat hij heeft bijgetekend.