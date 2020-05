Aantal besmettingen in Europese competities groeit

Bij de Spaanse club Real Betis is bij drie spelers het coronavirus aangetroffen. In Portugal meldde Vitória SC dat drie voetballers zijn besmet. Naast de drie besmettingen bij Real Betis is het coronavirus ook aangetroffen bij spelers van Atlético Madrid (Renan Lodi), Real Sociedad (Alex Remiro) en Granada (Yangel Herrera).

De Bundesliga is de eerste competitie die weer van start gaat. Komende zaterdag (16 mei) staan weer wedstrijden op het eerste en tweede niveau in Duitsland op het programma. Dynamo Dresden, de hekkensluiter van de tweede Bundesliga, komt echter niet in actie omdat de hele selectie weer voor twee weken in quarantaine moet nadat twee spelers positief hadden getest.

De Portugese voetbalbond hoopt eind mei de competitie te kunnen hervatten. In Spanje moet dan in de loop van juni gebeuren, net als in Italië en Engeland. In Italië testten afgelopen week spelers van onder meer Sampdoria (zeker vier), Fiorentina (drie) en Torino (één) positief. In Engeland meldde Brighton & Hove Albion zondag de derde positieve test binnen de selectie.