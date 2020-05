Duitse media: Vettel na dit seizoen weg bij Ferrari

Dat meldt zowel Bild als Auto, Motor und Sport. Vettel maakte in 2015 de overstap van Red Bull Racing naar Ferrari. Hij slaagde er echter niet in om de Scuderia de felbegeerde Formule 1-titel te bezorgen. Beide partijen waren lang in onderhandeling, maar hebben geen akkoord bereikt over een langere samenwerking.

De 32-jarige Duitser kreeg de laatste seizoenen ook veel kritiek. Sinds vorig seizoen is Charles Leclerc zijn teamgenoot bij Ferrari. Het contract van de Monegask loopt nog jaren door.

Een vertrek van Vettel zal ook de geruchten over een mogelijke overstap van Lewis Hamilton naar Ferrari weer doen oplaaien. De Brit sprak eerder met Ferrari en heeft zijn aflopende verbintenis bij Mercedes nog niet verlengd, hoewel hij al meerdere keren uitsprak erg tevreden te zijn bij het dominante team van de laatste seizoenen.