Ferrari bevestigt: Sebastian Vettel na dit seizoen weg

„Om de best mogelijke resultaten in deze sport te behalen, is het van vitaal belang dat alle partijen in perfecte harmonie werken. Het team en ik beseften dat er niet langer ’een gemeenschappelijke wens’ is om na het einde van dit seizoen bij elkaar te blijven”, laat de Duitser weten. „Financiële zaken hebben bij dit gezamenlijke besluit geen rol gespeeld. Zo denk ik niet als het gaat om het maken van bepaalde keuzes en dat zal ook nooit gebeuren.”

Vettel vervolgt: „Wat er de afgelopen maanden is gebeurd, heeft velen van ons ertoe gebracht na te denken over wat onze echte prioriteiten in het leven zijn. Je moet je verbeeldingskracht gebruiken en een nieuwe benadering volgen voor een situatie die is veranderd. Ik zal zelf de tijd nemen om na te denken over wat er echt toe doet als het gaat om mijn toekomst.”

Ferrari-familie

Wel bedankt hij Ferrari en zijn fans: „Scuderia Ferrari neemt een speciale plaats in in de Formule 1 en ik hoop dat het ál het succes krijgt dat het verdient. Tenslotte wil ik de hele Ferrari-familie en vooral de ’tifosi’ over de hele wereld bedanken voor de steun die ze me in de afgelopen jaren hebben gegeven. Mijn directe doel is om mijn lange periode bij Ferrari af te ronden, in de hoop nog meer mooie momenten met elkaar te delen.”

Zijn huidige teamgenoot Charles Leclerc bedankt hem ook. ,,Ik heb nog nog nooit zoveel geleerd van een teamgenoot. Bedankt voor alles Seb”, schrijft hij op sociale media.

,,

Vettel maakte in 2015 de overstap van Red Bull Racing naar Ferrari. Hij slaagde er echter niet in om de Scuderia de felbegeerde Formule 1-titel te bezorgen. Beide partijen waren lang in onderhandeling, maar hebben geen akkoord bereikt over een langere samenwerking.

Hamilton

De 32-jarige Duitser kreeg de laatste seizoenen ook veel kritiek. Sinds vorig seizoen is Charles Leclerc zijn teamgenoot bij Ferrari. Het contract van de Monegask loopt nog jaren door.

Een vertrek van Vettel zal ook de geruchten over een mogelijke overstap van Lewis Hamilton naar Ferrari weer doen oplaaien. De Brit sprak eerder met Ferrari en heeft zijn aflopende verbintenis bij Mercedes nog niet verlengd, hoewel hij al meerdere keren uitsprak erg tevreden te zijn bij het dominante team van de laatste seizoenen.

Naast Hamilton worden ook de namen van Daniel Ricciardo (Renault) en Carlos Sainz (McLaren) veelvuldig genoemd als opvolger van Vettel. Van zowel de Australiër als de Spanjaard loopt het contract eind dit jaar af.