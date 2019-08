Verdonk wil snel bij Zlatan aansluiten in Los Angeles

„Ik wil graag naar LA Galaxy”, zo vertelt Verdonk tegen Fox Sports. „Er is interesse van die club en ik wil die kant op. Dat heb ik ook tegen mijn zaakwaarnemer gezegd, maar het is nog niet rond. De transfers in Amerika gaan wat moeilijker dan dat ze hier gaan. Het is nog even afwachten wat er in januari gaat gebeuren.”

Opmerkelijk

Als Verdonk de sprong over de plas waagt, is dat een opmerkelijke. Zovaak komt het immers niet voor dat een speler die uit de jeugd van een club als Feyenoord komt al op een dusdanig jonge leeftijd in Amerika gaat voetballen. „Maar Amerika is een mooi land en het lijkt me prettig om daar te spelen en te wonen. En spelen met Zlatan Ibrahimovic natuurlijk, dat zou mooi zijn.”

Mocht The American Dream voor Verdonk niet in vervulling gaan, dan heeft hij altijd nog een vangnet. „In dat geval kan ik het seizoen afmaken bij FC Twente, dat hebben we zo afgesproken”, aldus de linksback, die dus in eerste instantie voor een half jaar naar de Grolsch Veste vertrekt. Wat Feyenoord betreft, denkt Verdonk dat het klaar is. „Mijn contract loopt na dit seizoen af, dus ik denk wel dat dat einde verhaal is, ja.”

In de basis

Zo wacht zondag voor Verdonk dus de thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk. „Ik hoop dat ik gelijk in de basis sta”, lacht de linkspoot. „Ik heb met jongens in de selectie van Feyenoord gesproken over FC Twente en die waren allemaal positief. Zet mij maar in de basis zondag, ik ben klaar voor negentig minuten.”