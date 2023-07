Demi Vollering houdt hoofd koel en lost Annemiek van Vleuten af als ’s werelds beste wielrenster

’Het dringt nog niet echt tot me door’

PAU - Het meisje dat ooit liever schaatste dan fietste, heeft de mooiste wielerwedstrijd ter wereld gewonnen. Demi Vollering deed dat ook nog eens stijlvol: op de meest beklommen Tour-berg ging ze zaterdag op in de mist, die voor haar aanvoelde als een roze wolk waarop ze kilometers lang zweefde. Ook op zondag rekende ze genadeloos af met een rivale die jarenlang haar bovenkamer overhoop haalde. Annemiek van Vleuten had in het slotweekend van de Tour de France Femmes geen schijn van kans.