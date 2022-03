UEFA onderzoekt misdragingen Paris SG-baas

Voetbal

Vitesse kan niet stunten en verliest nipt van AS Roma

Vitesse reist volgende week met een slechte uitgangspositie naar Rome voor de return in de achtste finale van de Conference League tegen AS Roma. Het team van trainer José Mourino was in Arnhem met 1-0 te sterk. De nederlaag was onnodig, want Vitesse deed voetballend zeker niet onder voor de Italian...