Spaanse media fileren Frenkie de Jong en Barcelona: ’Een club zonder voetbal, geest en waardigheid’

Lionel Messi kan het niet geloven. Ⓒ ANP/HH

Vrijdagavond, 14 augustus 2020, wordt een pikzwarte bladzijde in de geschiedenisboeken van FC Barcelona. In de kwartfinale van de Champions League - vanwege het coronavirus gespeeld over één wedstrijd - werden de Catalanen in Lissabon met maar liefst 8-2 (!) van het veld geveegd door Bayern München. De Spaanse media kunnen het amper geloven en zijn uitermate kritisch. De Duitse media zijn daarentegen laaiend enthousiast over de galavoorstelling van Der Rekordmeister.