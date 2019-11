Bottas klaar met vragen over ’Rosberg-scenario’

Bottas werd donderdag op de persconferentie in Brazilië, waar zondag de voorlaatste race van het seizoen wordt verreden, voor de zoveelste keer met het ’Rosberg-scenario’ geconfronteerd. „Eerlijk gezegd begint die vraag me nu al te vervelen”, zo reageerde Bottas, die dit jaar vier races won en al zeker is van de tweede plaats in de WK-stand.

„Iedere coureur is anders. Ik ben ik, en niet Nico Rosberg. Natuurlijk heb ik zo mijn plannen en ben ik op zoek naar dingen die me kunnen helpen op weg naar mijn ultieme doel: de wereldtitel. Maar ik heb altijd gezegd dat ik het liefst met mijn handen en voeten spreek, dat ik op de baan laat zien wat ik kan. In mijn ogen moet ik me focussen op mijzelf en mijn eigen presteren. Dat werkt het beste, denk ik. Als ik mijn energie in andere zaken ga steken, leidt dat alleen maar af van het racen, terwijl dat het allerbelangrijkste is.

Toch weet Bottas dondersgoed dat het mentale aspect weldegelijk kan meewegen. „Dit was mijn beste seizoen in de Formule 1, maar wat mij betreft was het nog niet goed genoeg. Ik wil consistenter worden en minder fouten maken. Als ik presteer zoals ik wil presteren, kan dat aan de andere kant van de garage voor onrust zorgen. Dat heb ik zelf ook ervaren. Als je teamgenoot goed presteert, ga je soms foutjes maken. Ik heb een plannetje voor volgend jaar, maar daar komen jullie vanzelf wel achter.”