Arrestatiebevel voor Franse kunstschaatser Morgan Cipres

Cipres, die eind september had aangekondigd te stoppen, zou volgens de openbaar aanklager schadelijk materiaal naar een minderjarige hebben verstuurd via een elektronisch apparaat.

Eind 2019 werd Cipres al beschuldigd van het versturen van onzedelijke foto's naar een minderjarige. De Franse schaatsfederatie FFSG besloot in juli geen verdere zaak te beginnen tegen Cipres, die bij het paarrijden als vijfde eindigde op de Olympische Spelen van Pyeongchang in 2018. De disciplinaire commissie zei dat zij niet op de hoogte was van een klacht van een vermeend slachtoffer en van een gegeven dat kan leiden tot een vervolging.

De sheriff in Pasco County in Florida had de zaak in juli heropend vanwege nieuwe informatie.