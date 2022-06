Geweldige race Bo Bendsneyder beloond met top-5 finish Moto2 in Assen

Waar in de Formule 1 vanuit Nederlands perspectief regelmatig wordt gesproken van de ’Max-Verstappen’ factor, daar is de TT in Assen van zichzelf al magisch voor liefhebbers van snelheidsduivels op twee wielen. Toch was de Moto2-race voor het aanwezige Nederlandse publiek extra bijzonder, omdat er met Bo Bendsneyder en de pas 16-jarige (!) Zonta van den Goorbergh twee coureurs een thuiswedstrijd reden.

De wedstrijd in de Moto2 kon worden gezien als het opwarmertje voor de MotoGP-race, de ’hoogmis’ van het raceweekeinde. Van Bendsneyder, de nummer veertien van het Moto2-klassement, mocht op ’De Kathedraal’ voorzichtig wat worden verwacht. De 23-jarige Rotterdammer startte na een uitstekend verlopen kwalificatie vanaf de derde startrij, maar verloor bij de start van de race direct wat momentum. Desalniettemin wist de coureur van team Pertamina Mandalika SAG zich alweer vlug bij de eerste zes te voegen.

Vanaf die betrekkelijk florissante positie werd het vervolgens een strijd met de top van het klassement, want onder anderen de Spanjaard Augusto Fernandez (3e) wist Bendsneyder maar niet van zich af te schudden. De Nederlander kreeg halverwege de race een extra plek cadeau toen Marcel Schrotter, op dat moment leider van het veld, onderuit ging en de race moest verlaten.

Bendsneyder zag zijn kans schoon en vocht zich zelfs even naar plek drie, maar in de slotfase moest hij toch weer flink toegeven op de kop van het veld. Met steeds verder veslijtende banden zakte de Nederlander vier ronden voor het einde naar plek zeven, en daar leek het bij te blijven. Doordat ook Cameron Beaubier en Albert Arenas nog crashten, kreeg Bendsneyder echter toch weer twee plekken cadeau. Zo evenaarde hij de beste prestatie in zijn loopbaan tot nu toe, want ook in Qatar in 2018 finishte hij als vijfde.

’Een van de mooisten ooit’

Tegenover de camera’s van de NOS gaf Bendsneyder kort na afloop van de race aan te hebben genoten van de strijd en het publiek. „Dit was zeker een van de mooiste races uit mijn loopbaan. De allermooiste misschien niet, maar zeker een van de mooisten”. Met lichte teleurstelling keek hij nog wel even terug op de kans op eremetaal die er lag in Assen: „Helaas heb ik net niet het podium gehaald, maar uiteindelijk kunnen we gewoon tevreden zijn met dit resultaat.”

Zonta van den Goorbergh Ⓒ ANP/HH

Van den Goorbergh

Voor Zonta van den Goorbergh werd de race een achterhoedegevecht. Het talent, zoon van oud-coureur Jurgen van den Goorbergh, klom voorzichtig op richting 15e plek. Vanaf die positie pakken coureurs WK-punten. Van den Goorbergh moest echter genoegen nemen met plek 18.

Van den Goorbergh zelf was tevreden over zijn race. „Ik heb een hele mooie wedstrijd kunnen rijden en de pace richting de kop van het veld constant kunnen houden.”