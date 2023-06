AZ-verdediger Sam Beukema op weg naar Serie A-club Bologna

Het is nog niet bekend welk bedrag is gemoeid met de overgang van Beukema, die nog een contract tot 2026 had bij de club uit Alkmaar. Zijn marktwaarde wordt door ’Transfermarkt’ geschat op 4,5 miljoen euro, maar dat bedrag lijkt gezien zijn doorlopende contract aan de (veel) lage kant.

De centrale verdediger maakte afgelopen seizoen veel indruk bij AZ, dat in de Conference League reikte tot de halve finale. Het leidde tot veel interesse uit Italië, maar ook uit Engeland en Frankrijk (Olympique Marseille). Beukema wordt bij Bologna onder andere ploeggenoot van Joshua Zirkzee en voormalig FC Twente-speler Marko Arnautovic.

Ook Tijjani Reijnders staat in de belangstelling van Italiaanse clubs. Ⓒ ANP/HH

Reijnders

Bologna won uiteindelijk de strijd om de Alkmaarse publiekslieveling, die 63 maal in actie kwam voor AZ en viermaal scoorde. Italië lijkt sowieso het beloofde land geworden voor voetballers van de Alkmaarse club. Ook Tijjani Reijnders staat in de nadrukkelijke belangstelling van clubs uit de Serie A. AC Milan heeft zijn pijlen nadrukkelijk gericht op de 24-jarige vormgever uit Zwolle.

Reijnders zou al tot een persoonlijk akkoord zijn gekomen met Milan, maar de voetballer moet de hoofdprijs kosten. AZ brak het contract met de middenvelder afgelopen seizoen open en verlengde dat tot medio 2027. In Italië voetballen ook Teun Koopmeiners (Atalanta Bergamo), de voormalige captain van AZ, en Albert Gudmundsson (Genua).

Goes en Dekker

Het is aan de ene kant opvallend dat AZ publiekslieveling Beukema zo snel laat gaan. De club lijkt in te zetten op een nieuw centraal duo, dat bestaat uit de zelf opgeleide 19-jarige verdedigers Wouter Goes en Maxim Dekker.