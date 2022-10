Sport kort: Bax geeft Alpecin mooi afscheidscadeau met ritzege in Langkawi

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Bayern München zonder geblesseerde Sané en Neuer

11.54 uur: Bayern München heeft enige tijd niet de beschikking over Leroy Sané. De Duitse voetbalclub maakte maandag bekend dat de aanvallende middenvelder een spierscheuring in zijn dijbeen heeft. Het is nog onduidelijk hoelang de 26-jarige Sané aan de kant staat.

Sané liep de blessure zondag op tijdens de 5-0-zege op SC Freiburg. De Duitse international was goed voor een doelpunt en een assist voordat hij een kwartier voor tijd werd gewisseld.

Sané kreeg tot op heden speeltijd in alle competitiewedstrijden van Bayern. Hij maakte vijf treffers in tien duels.

Bayern-trainer Julian Nagelsmann heeft keeper Manuel Neuer ook nog niet terug. De doelman miste de laatste twee wedstrijden vanwege een schouderblessure en Nagelsmann wil geen risico met hem nemen. „Ik wil niet dat hij de hele tijd pijnstillers moet nemen om te spelen. We hebben grote plannen met ’Manu’, dit jaar en volgend jaar. Daarom moeten we gewoon even bekijken hoe snel de schouder heelt”, verklaarde Nagelsmann tegenover streamingsdienst DAZN.

Bayern staat op de tweede plaats in de Bundesliga, op 4 punten van koploper Union Berlin. De ploeg speelt woensdag in het Duitse bekertoernooi tegen FC Augsburg.

Met transfer op zak wint wielrenner Bax etappe in Langkawi

11.13 uur: Een dag nadat zijn transfer naar UAE Team Emirates bekend was gemaakt, heeft wielrenner Sjoerd Bax de zevende etappe in de Ronde van Langkawi gewonnen. De 26-jarige Nederlander was na een rit over ruim 107 kilometer met start en finish in Kuah de sterkste uit een kopgroep. Het Emirates-team van tweevoudig Tourwinnaar Tadej Pogacar maakte zondag bekend dat Bax na dit seizoen overkomt van Alpecin-Deceuninck.

De Ronde van Langkawi is een achtdaagse etappekoers over de eilandengroep Langkawi, niet ver van Maleisië. De zevende rit zou onder meer over de hoogste berg van Langkawi gaan, maar vanwege aardverschuivingen afgelopen weekeinde besloot de organisatie de route aan te passen. De renners gingen nu over hetzelfde parcours als de slotetappe van dinsdag.

Bax sprong in de finale van de rit naar de twee overgebleven koplopers toe. Op zo’n 8 kilometer van de finish sloot hij vooraan aan en de Nederlander zegevierde vervolgens in de sprint.

„Ik ben in vorm en heb vertrouwen na mijn zege eind vorige maand in de Coppa Agostoni in Italië”, zei Bax. „Ik heb in het begin van deze koers veel afgezien vanwege de hitte, maar nu voel ik me prima. Ik heb vandaag op het juiste moment toegeslagen.”