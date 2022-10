Sport kort: Van Rijthoven en De Jong in hoofdtoernooi Antwerpen

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Van Rijthoven en De Jong naar hoofdtoernooi Antwerpen

14.08 uur: Tim van Rijthoven en Jesper de Jong hebben zich geplaatst voor het European Open in Antwerpen. De 25-jarige Van Rijthoven versloeg in de tweede kwalificatieronde de Oostenrijker Alexander Erler met 7-6 (3) 6-3.

De eerste set verliep op service, waarna Van Rijthoven in de tiebreak snel een 6-1-voorsprong pakte. Hij benutte vervolgens zijn derde setpoint.

De Nederlandse nummer 113 van de wereld nam in de tweede set een 3-0-voorsprong, maar zag Erler terugkomen tot 3-3. Van Rijthoven brak op 4-3 opnieuw de opslag van de mondiale nummer 76 en besliste daarna eenvoudig de wedstrijd.

Ook De Jong drong door tot het hoofdtoernooi in Antwerpen. De 22-jarige Haarlemmer was met 7-6 (7) 6-2 te sterk voor de Fransman Manuel Guinard.

De Jong en Guinard, respectievelijk de nummers 166 en 148 van de wereld, maakten er een spannende eerste set van. De Nederlander haalde uiteindelijk de set binnen op zijn vierde setpoint in de tiebreak.

Hij brak de Fransman twee keer in het tweede bedrijf, maar wist vervolgens op 5-1 zijn eerste drie matchpoints niet te verzilveren. De Jong won vervolgens op love zijn eigen service: 6-2.

Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor hadden zich rechtstreeks geplaatst voor het ATP-toernooi in Antwerpen.

Olympisch zwemkampioene Campbell helpt bij loting WK voetbalsters

12.48 uur: De Australische zwemster Cate Campbell helpt zaterdag in Auckland bij de loting voor het WK voetbal voor vrouwen, dat volgend jaar wordt gehouden in Australië en Nieuw-Zeeland. De viervoudig olympisch kampioene assisteert net als snowboardster Zoi Sadowski-Synnott, die Nieuw-Zeeland begin dit jaar de eerste gouden medaille ooit op de Winterspelen bezorgde, bij het trekken van de balletjes. De Nederlandse voetbalsters horen bij de loting welke drie landen volgend jaar zomer de tegenstanders worden in de groep.

Het deelnemersveld van het WK voor vrouwen is uitgebreid van 24 naar 32 landen. Inmiddels zijn 29 deelnemers bekend, de laatste drie komen uit de play-offs van begin volgend jaar. De landen worden verdeeld over acht groepen.

Nederland, verliezend finalist op het WK van 2019, is op basis van de positie op de wereldranglijst (achtste) ingedeeld in pot 2. In pot 1 zitten naast de gastlanden Australië en Nieuw-Zeeland ook toplanden als de Verenigde Staten, Zweden, Duitsland, Engeland, Frankrijk en Spanje.

De Nederlandse bondscoach Andries Jonker gaat naar Auckland om de loting bij te wonen. Tot de ongeveer achthonderd gasten behoren ook FIFA-voorzitter Gianni Infantino, secretaris-generaal Fatma Samoura, de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern en de Australische sportminister Anika Wells.

Bayern München zonder geblesseerde Sané en Neuer

11.54 uur: Bayern München heeft enige tijd niet de beschikking over Leroy Sané. De Duitse voetbalclub maakte maandag bekend dat de aanvallende middenvelder een spierscheuring in zijn dijbeen heeft. Het is nog onduidelijk hoelang de 26-jarige Sané aan de kant staat.

Sané liep de blessure zondag op tijdens de 5-0-zege op SC Freiburg. De Duitse international was goed voor een doelpunt en een assist voordat hij een kwartier voor tijd werd gewisseld.

Sané kreeg tot op heden speeltijd in alle competitiewedstrijden van Bayern. Hij maakte vijf treffers in tien duels.

Bayern-trainer Julian Nagelsmann heeft keeper Manuel Neuer ook nog niet terug. De doelman miste de laatste twee wedstrijden vanwege een schouderblessure en Nagelsmann wil geen risico met hem nemen. „Ik wil niet dat hij de hele tijd pijnstillers moet nemen om te spelen. We hebben grote plannen met ’Manu’, dit jaar en volgend jaar. Daarom moeten we gewoon even bekijken hoe snel de schouder heelt”, verklaarde Nagelsmann tegenover streamingsdienst DAZN.

Bayern staat op de tweede plaats in de Bundesliga, op 4 punten van koploper Union Berlin. De ploeg speelt woensdag in het Duitse bekertoernooi tegen FC Augsburg.

Met transfer op zak wint wielrenner Bax etappe in Langkawi

11.13 uur: Een dag nadat zijn transfer naar UAE Team Emirates bekend was gemaakt, heeft wielrenner Sjoerd Bax de zevende etappe in de Ronde van Langkawi gewonnen. De 26-jarige Nederlander was na een rit over ruim 107 kilometer met start en finish in Kuah de sterkste uit een kopgroep. Het Emirates-team van tweevoudig Tourwinnaar Tadej Pogacar maakte zondag bekend dat Bax na dit seizoen overkomt van Alpecin-Deceuninck.

De Ronde van Langkawi is een achtdaagse etappekoers over de eilandengroep Langkawi, niet ver van Maleisië. De zevende rit zou onder meer over de hoogste berg van Langkawi gaan, maar vanwege aardverschuivingen afgelopen weekeinde besloot de organisatie de route aan te passen. De renners gingen nu over hetzelfde parcours als de slotetappe van dinsdag.

Bax sprong in de finale van de rit naar de twee overgebleven koplopers toe. Op zo’n 8 kilometer van de finish sloot hij vooraan aan en de Nederlander zegevierde vervolgens in de sprint.

„Ik ben in vorm en heb vertrouwen na mijn zege eind vorige maand in de Coppa Agostoni in Italië”, zei Bax. „Ik heb in het begin van deze koers veel afgezien vanwege de hitte, maar nu voel ik me prima. Ik heb vandaag op het juiste moment toegeslagen.”