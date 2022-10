Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Wielrenners krijgen drie tijdritten in Giro d'Italia van 2023

18.59 uur: De 106e editie van de Giro d'Italia in 2023 kent drie individuele tijdritten, waaronder een klimtijdrit op de voorlaatste dag. Dat maakte organisator RCS bekend tijdens de presentatie van het parcours in Milaan. In totaal staat er 70,6 kilometer rijden tegen de klok op het programma.

De Ronde van Italië gaat op 6 mei van start met de tijdrit van 18,4 kilometer van Fossacesia Marina naar Ortona langs de Costa dei Trabocchi aan de Adriatische Zee. De negende etappe is een vlakke tijdrit van 33,6 kilometer van Savignano al Rubicone naar Cesena. De 20e en voorlaatste etappe is een klimtijdrit van 18,6 kilometer van Tarvisio naar Monte Lussari. De Giro eindigt een dag later, op 28 mei, in de Italiaanse hoofdstad Rome.

In de slotweek krijgen de wielrenners ook nog drie zware bergetappes voor de kiezen. Na de tweede rustdag volgt op dinsdag 23 mei de rit van Sabbio Chiese naar Monte Bondone. De achttiende etappe, op donderdag 25 mei, is een bergrit van 160 kilometer van Oderzo naar Val di Zoldo. Een dag later is de laatste etappe voor de klimmers, van Longarone naar Tre Cime di Lavaredo, met onder meer de beklimmingen van de Passo Giau, de Passo Tre Croci en de steile slotklim. Daarna volgt nog de derde tijdrit, met de beklimming van de Monte Lussari van 7,5 kilometer. Daarin zitten stukken met een stijgingspercentage van 22 procent.

De laatste keer dat de Ronde van Italië meer dan 70 kilometer aan individuele tijdritten had, was in 2013. Toen waren er 75,4 kilometer, verdeeld over twee tijdritten, en was er op de tweede dag ook nog een ploegentijdrit van 17,4 kilometer. Die Giro werd gewonnen door de Italiaan Vincenzo Nibali, die deze maand in de Ronde van Lombardije afscheid nam als profrenner.

Acht ritten in het 3448 kilometer lange parcours van de Giro van 2023 zijn volgens de organisatoren geschikt voor sprinters. Er zijn zeven bergritten en zeven heuvelachtige etappes. Het hoogste punt, de zogenoemde Cima Coppi, wordt bereikt in de dertiende etappe, die gaat van Borgofranco d'Ivrea naar Crans Montana in Zwitserland. Tijdens die etappe moeten de renners over de Grote Sint-Bernhardpass op 2469 meter hoogte.

Na acht etappes in het midden en zuiden van Italië gaat het peloton naar het noorden. Pas na de klimtijdrit dichtbij de grens met Oostenrijk en Slovenië keren de wielrenners terug in Rome. De hoofdstad is voor de vijfde keer de laatste aankomstplaats in de Giro.

De Australiër Jai Hindley won de Giro d'Italia dit jaar.

Juventus-verdediger Bremer drie weken aan de kant

16.27 uur: Juventus heeft de komende drie weken niet de beschikking over verdediger Gleison Bremer. De 25-jarige Braziliaan liep zaterdag tijdens de 1-0-overwinning bij zijn oude club Torino een hamstringblessure op.

„De speler zal ongeveer twintig dagen nodig hebben om te herstellen”, aldus een statement van de club.

Bremer, die vorig seizoen werd uitgeroepen tot beste verdediger van de Serie A, kwam afgelopen zomer over van stadgenoot Torino als opvolger van de vertrokken Matthijs de Ligt. Bremer miste sindsdien geen competitiewedstrijd en maakte vorige maand zijn debuut voor Brazilië in een oefenduel met Ghana.

Juventus staat op de 8e plaats in de Serie A met 16 punten uit tien wedstrijden.

Dekker van Jumbo-Visma naar Arkéa-Samsic

16.16 uur: David Dekker maakt op 1 januari de overstap van Jumbo-Visma naar het Franse Arkéa-Samsic. De 24-jarige sprinter, zoon van oud-renner Erik Dekker, reed sinds vorig jaar voor de Nederlandse formatie.

„Ik heb zin om het team van Arkéa-Samsic te komen versterken”, verklaarde hij op de website van zijn nieuwe ploeg. „Het is een nieuwe uitdaging, in een nieuwe omgeving. Ik heb vertrouwen in mijn capaciteiten en ik wil resultaten behalen.”

Dekker wacht vooralsnog op zijn eerste profzege. De renner uit Amersfoort behaalde wel een aantal ereplaatsen, waaronder twee tweede plaatsen in de UAE Tour.

Van Rijthoven en De Jong naar hoofdtoernooi Antwerpen

14.08 uur: Tim van Rijthoven en Jesper de Jong hebben zich geplaatst voor het European Open in Antwerpen. De 25-jarige Van Rijthoven versloeg in de tweede kwalificatieronde de Oostenrijker Alexander Erler met 7-6 (3) 6-3.

De eerste set verliep op service, waarna Van Rijthoven in de tiebreak snel een 6-1-voorsprong pakte. Hij benutte vervolgens zijn derde setpoint.

De Nederlandse nummer 113 van de wereld nam in de tweede set een 3-0-voorsprong, maar zag Erler terugkomen tot 3-3. Van Rijthoven brak op 4-3 opnieuw de opslag van de mondiale nummer 76 en besliste daarna eenvoudig de wedstrijd.

Ook De Jong drong door tot het hoofdtoernooi in Antwerpen. De 22-jarige Haarlemmer was met 7-6 (7) 6-2 te sterk voor de Fransman Manuel Guinard.

De Jong en Guinard, respectievelijk de nummers 166 en 148 van de wereld, maakten er een spannende eerste set van. De Nederlander haalde uiteindelijk de set binnen op zijn vierde setpoint in de tiebreak.

Hij brak de Fransman twee keer in het tweede bedrijf, maar wist vervolgens op 5-1 zijn eerste drie matchpoints niet te verzilveren. De Jong won vervolgens op love zijn eigen service: 6-2.

Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor hadden zich rechtstreeks geplaatst voor het ATP-toernooi in Antwerpen.

Olympisch zwemkampioene Campbell helpt bij loting WK voetbalsters

12.48 uur: De Australische zwemster Cate Campbell helpt zaterdag in Auckland bij de loting voor het WK voetbal voor vrouwen, dat volgend jaar wordt gehouden in Australië en Nieuw-Zeeland. De viervoudig olympisch kampioene assisteert net als snowboardster Zoi Sadowski-Synnott, die Nieuw-Zeeland begin dit jaar de eerste gouden medaille ooit op de Winterspelen bezorgde, bij het trekken van de balletjes. De Nederlandse voetbalsters horen bij de loting welke drie landen volgend jaar zomer de tegenstanders worden in de groep.

Het deelnemersveld van het WK voor vrouwen is uitgebreid van 24 naar 32 landen. Inmiddels zijn 29 deelnemers bekend, de laatste drie komen uit de play-offs van begin volgend jaar. De landen worden verdeeld over acht groepen.

Nederland, verliezend finalist op het WK van 2019, is op basis van de positie op de wereldranglijst (achtste) ingedeeld in pot 2. In pot 1 zitten naast de gastlanden Australië en Nieuw-Zeeland ook toplanden als de Verenigde Staten, Zweden, Duitsland, Engeland, Frankrijk en Spanje.

De Nederlandse bondscoach Andries Jonker gaat naar Auckland om de loting bij te wonen. Tot de ongeveer achthonderd gasten behoren ook FIFA-voorzitter Gianni Infantino, secretaris-generaal Fatma Samoura, de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern en de Australische sportminister Anika Wells.

Bayern München zonder geblesseerde Sané en Neuer

11.54 uur: Bayern München heeft enige tijd niet de beschikking over Leroy Sané. De Duitse voetbalclub maakte maandag bekend dat de aanvallende middenvelder een spierscheuring in zijn dijbeen heeft. Het is nog onduidelijk hoelang de 26-jarige Sané aan de kant staat.

Sané liep de blessure zondag op tijdens de 5-0-zege op SC Freiburg. De Duitse international was goed voor een doelpunt en een assist voordat hij een kwartier voor tijd werd gewisseld.

Sané kreeg tot op heden speeltijd in alle competitiewedstrijden van Bayern. Hij maakte vijf treffers in tien duels.

Bayern-trainer Julian Nagelsmann heeft keeper Manuel Neuer ook nog niet terug. De doelman miste de laatste twee wedstrijden vanwege een schouderblessure en Nagelsmann wil geen risico met hem nemen. „Ik wil niet dat hij de hele tijd pijnstillers moet nemen om te spelen. We hebben grote plannen met ’Manu’, dit jaar en volgend jaar. Daarom moeten we gewoon even bekijken hoe snel de schouder heelt”, verklaarde Nagelsmann tegenover streamingsdienst DAZN.

Bayern staat op de tweede plaats in de Bundesliga, op 4 punten van koploper Union Berlin. De ploeg speelt woensdag in het Duitse bekertoernooi tegen FC Augsburg.

Met transfer op zak wint wielrenner Bax etappe in Langkawi

11.13 uur: Een dag nadat zijn transfer naar UAE Team Emirates bekend was gemaakt, heeft wielrenner Sjoerd Bax de zevende etappe in de Ronde van Langkawi gewonnen. De 26-jarige Nederlander was na een rit over ruim 107 kilometer met start en finish in Kuah de sterkste uit een kopgroep. Het Emirates-team van tweevoudig Tourwinnaar Tadej Pogacar maakte zondag bekend dat Bax na dit seizoen overkomt van Alpecin-Deceuninck.

De Ronde van Langkawi is een achtdaagse etappekoers over de eilandengroep Langkawi, niet ver van Maleisië. De zevende rit zou onder meer over de hoogste berg van Langkawi gaan, maar vanwege aardverschuivingen afgelopen weekeinde besloot de organisatie de route aan te passen. De renners gingen nu over hetzelfde parcours als de slotetappe van dinsdag.

Bax sprong in de finale van de rit naar de twee overgebleven koplopers toe. Op zo’n 8 kilometer van de finish sloot hij vooraan aan en de Nederlander zegevierde vervolgens in de sprint.

„Ik ben in vorm en heb vertrouwen na mijn zege eind vorige maand in de Coppa Agostoni in Italië”, zei Bax. „Ik heb in het begin van deze koers veel afgezien vanwege de hitte, maar nu voel ik me prima. Ik heb vandaag op het juiste moment toegeslagen.”