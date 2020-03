Niki Terpstra stapt van zijn fiets. Ⓒ DE TELEGRAAF

LA CHÂTRE - Niki Terpstra (35) zoekt in Parijs-Nice nog naar dat ene procentje verbetering, wat hem begin volgende maand moet helpen aan de topvorm die nodig is voor zijn Monumenten van het voorjaar: de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Maar dat gaat niet zonder slag of stoot, merkt hij aan het slot van de derde etappe.