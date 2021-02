Opluchting voor John van den Brom in België

Premium

Amnesty International: ’Met boycot schiet niemand iets op’

Het is waar: de mensenrechtensituatie in Qatar is zeer slecht. Vrouwen worden onderdrukt, arbeidsmigranten uitgebuit, LHBTI’ers in de gevangenis gegooid of krijgen de doodstraf. Maar wegblijven van het WK zal de situatie daar niet beter maken.