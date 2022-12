Erik ten Hag spaart met ruzie vertrokken Ronaldo: ’Hij is verleden tijd’

Hoewel Ronaldo vorige maand in een interview bij Piers Morgan wild om zich heen sloeg, hield Ten Hag zijn kaken verder stijf op elkaar wat betreft de rel rondom de Portugees. „Wij kijken vooruit en richten ons de op de toekomst”, was het enige dat de oud-trainer van Ajax op het clubkanaal van United verder kwijt wilde over de kwestie.

De 37-jarige Ronaldo kende andersom geen genade voor Ten Hag. „Ik heb geen respect voor hem, omdat hij ook geen respect voor mij toont”, sprak CR7 half november in het vraaggesprek met Morgan.

Transfer en reserverol

Volgens de Spaanse krant Marca gaat de transfervrije Ronaldo na het WK aan de slag bij Al-Nassr uit Saoedi-Arabië. Naar verluidt heeft hij contract voor 2,5 jaar getekend en gaat hij in het koninkrijk in het Midden-Oosten bijna 200 miljoen euro per seizoen verdienen.

Tijdens het WK in Qatar moet Ronaldo inmiddels genoegen nemen met een reserverol. Bondscoach Fernando Santos heeft zijn sterspeler gepasseerd. Zijn vervanger, Gonçalo Ramos, maakte in het duel in de achtste finale tegen Zwitserland (6-1) maar liefst drie doelpunten.

Ten Hag verblijft momenteel met zijn selectie in het Spaanse Andalusië, waar oefenduels Cádiz en Real Betis op het programma staan. ManUtd bezet momenteel de vijfde plaats in de Premier League. Het verschil met koploper Arsenal is na veertien duels elf punten.