Mooie goals en eigen goals helpen AZ voorbij FC Twente

Door die overwinning zorgden de Alkmaarders er voor dat ze de derde plek in de Eredivisie ook na deze speelronde sowieso nog in handen hebben. Achtervolgers Vitesse en Feyenoord spelen zondag allebei, maar kunnen AZ dit weekend in elk geval niet inhalen.

4-3-3

In het vertrouwde 4-3-3-systeem begon AZ swingend en lag binnen vier minuten de 1-0 al achter Joël Drommel. Een prachtige aanval via Timo Letschert, Jonas Svensson, Albert Gudmundsson en Calvin Stengs werd door Myron Boadu afgerond. Gudmundsson had daarna 2-0 moeten maken, maar schoot na een fraaie combinatie met Stengs in de handen van Drommel. Aan de overkant kreeg Queensy Menig een grote kans op 1-1, maar hij schoot over.

In het tweede deel van de eerste helft werd vervolgens historie geschreven. Nooit eerder werd in de Eredivisie drie keer in één helft in eigen doel gescoord, maar bij AZ-FC Twente van 13 maart 2021 lukte het zelfs in een halve helft. Eerst gleed Dario Dumic een voorzet van Teun Koopmeiners in eigen doel, en vervolgens blunderde Drommel afschuwelijk op een vrije trap van diezelfde Koopmeiners.

AZ doet vrolijk mee

Na zoveel ongeluk besloot Gudmundsson de tukkers maar een handje te helpen, want hij werkte op slag van rust een Twentse hoekschop achter zijn eigen doelman Marco Bizot. Ondanks de 3-1 achterstand kwam FC Twente goed uit de kleedkamer en ging het op jacht naar de aansluiting. Danilo (met een kopbal en een halve omhaal) en Tyronne Ebuehi (redding Bizot) waren dicht bij, maar een nieuwe Twentse fout beslechtte de pot.

Kik Pierie schoot de bal bij het uitverdedigen bij Koopmeiners op zijn hoofd, waarna Jesper Karlsson de doorgelopen Koopmeiners met een slim hakje vrijspeelde. Met een strakke schuiver bepaalde de captain van AZ de eindstand op 4-1.

