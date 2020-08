Team Ineos zet vier renners in quarantaine

Het gaat om Leonardo Basso, Filippo Ganna, Gianni Moscon en Salvatore Puccio. Geen van deze vier renners maakt deel uit van de ploeg voor de Tour de France, die over een week begint.

Basso is zaterdag positief getest op het coronavirus, meldde het Britse team. De renner verkeerde de afgelopen periode niet in de buurt van ploeggenoten omdat hij herstellende was van een knieblessure, maar vrijdag was hij toch het parcours gaan verkennen en gaan trainen met zijn drie teamgenoten. Ineos volgt om die reden de eigen gezondheidsrichtlijnen en heeft alle vier de renners uit voorzorg veertien dagen thuisisolatie opgelegd.

Stafleden

Vier stafleden hebben ook gekozen voor quarantaine. Zij hebben weliswaar afstand gehouden en mondkapjes gedragen, maar zijn wel in de buurt van de vier Italianen geweest. „Het team vindt dit een verstandige voorzorgsmaatregel. We zullen Basso in de komende periode ook ondersteunen bij het traceren van contacten met vrienden en familie.”