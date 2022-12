Kylian Mbappé troost Franse fan die hij keihard in gezicht schiet

Mbappé ging wel meteen kijken en troostte de ongelukkige supporter.

De Fransen startten voortvarend. Na amper 5 minuten stonden ze al op voorsprong. Theo Hernandez werkte de bal van dichtbij spectaculair in doel na slecht wegwerken van Marokko. Het is voor het eerst dit WK dat de Marokkanen op achterstand staan.

Mbappé klimt over de boarding om de ongelukkige supporter te troosten. Ⓒ REUTERS

Lloris evenaart record

Overigens begon Hugo Lloris aan zijn negentiende WK-duel als doelman van het Franse elftal. Daarmee evenaarde hij het aantal duels dat de Duitse keeper Manuel Neuer op een WK speelde. De Duitser werd recordhouder in het laatste groepsduel van zijn land met Costa Rica. Voor de Duitsers hield het WK daarna op.

Lloris keept normaal gesproken nog een duel op het WK, de finale of de zogenoemde troostfinale. In dat geval is de doelman van Tottenham Hotspur met twintig WK-wedstrijden alleen recordhouder. Voor de 35-jarige Fransman is het zijn vijfde WK.