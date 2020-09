Willem II in desolate entourage terug in ’Europa’

Voor de Willem II-spelers staat vandaag veel op het spel in het stadionnetje van Differdange. Ⓒ Foto Getty Images

DIFFERDANGE - Vijftien jaar heeft Willem II moeten wachten op de terugkeer op het Europese podium. Nu het woensdagavond in Luxemburg zo ver is, is de grandeur die rond Europees voetbal hangt ver te zoeken. In het bescheiden stadionnetje van Differdange moeten de Tilburgers zonder steun van de trouwe aanhang zien af te rekenen met FC Progrès Niederkorn (aanvang 18.30 uur).