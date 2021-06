Engeland nog niet zeker van mooie EK-route

Het was vooral van Schotse kant een aantrekkelijk gevecht. Het feit dat bij de thuisploeg de twee grootste sterren, topscorer Harry Kane en supertalent Phil Foden, ver voor tijd naar de kant werden gehaald was tekenend voor de frustratie en onmacht bij de ploeg van Gareth Southgate.

De Schotse verdediger Kieran Tierney (L) met Phil Foden. Ⓒ AFP

Politie op paarden

Engeland-Schotland was in de aanloop naar het duel op Wembley al de ‘Battle of Britain’ in het hart van Londen. Duizenden Schotse fans bevolkten daar de straten en terrassen van Leicester Square. In de stromende regen maakten ze, al heel vroeg onder de invloed van liters alcohol, buikschuivers over volgelopen straten. Aanvankelijk tot groot vermaak van het publiek.

De burgemeester van Londen, ingeseind door de politie, zag de problemen aankomen en riep via alle nieuwsbulletins en media op niet meer naar het centrum van Londen te komen. Dat hielp weinig, sterker zelfs het leidde tot een vorm van ramptoerisme.

Met politie op paarden probeerde men de orde te handhaven, dat gebeurde ook in de straten rond het Wembley-stadion, waar mannen in kilts (de Tartan Army) zich verzamelde en op alle mogelijke manieren vierde dat Schotland na 25 jaar weer aanwezig is op een eindtoernooi.

Harry Kane duikt op voor het doel van de Engelsen. Ⓒ Pool via REUTERS

Volksliederen verpest

In 1872 vond de eerste krachtmeting plaats tussen Schotten en Engelsen op een voetbalveld, er zouden nog 115 interlands volgen. Allemaal wedstrijden die vooral buiten het veld gevuld waren met haat zoals weinigen dat kennen. Het ‘God Save the Queen’ werd voor aanvang bijna verschroeid door brullende Schotse kelen, andersom bleef van ‘Flower of Scotland’ niets meer over.

Daarbij speelt de historie en politiek op alle fronten mee. Ja, dat gevoel van de underdog was er altijd al. Schotland met zijn vijf miljoen mensen om wat aardige voetballers uit te kiezen tegenover Engeland met zijn 60 miljoen inwoners en, door de jaren heen, vele supersterren. Maar wat erbij is gekomen is de drang naar onafhankelijkheid in het hoge noorden. DE schotten willen niet meer geregeerd worden door ‘Londen’. Nog altijd zijn ze boos dat ze zijn opgezadeld met Brexit. Zij wilden helemaal niet uit de EU.

Een Engelse voetbalfan leeft enthousiast mee op de tribune. Ⓒ Pool via REUTERS

Dikke contracten

Waar de Schotten in vroegere tijden met ‘lange halen, gauw thuis-voetbal’ zelden of nooit konden bekoren, verrasten ze recent tegen Nederland al tijdens de vriendschappelijke ontmoeting in Portugal met bij vlagen prima verzorgd veldspel. Waarom ze bij het eerste optreden op dit EK meteen weer de lange bal hanteerden, was iedereen een raadsel. Ze hebben tenslotte zoveel spelers, die dikke contracten hebben bij clubs in de Premier League.

Leicester Square in Londen barst uit zijn voegen met voetbalfans uren voor de Battle of Britain. Ⓒ HH/ANP

In het hol van de leeuw beten ze voor rust heerlijk van zich af. Engeland-keeper Jordan Pickford moest met kunst- en vliegwerk een bal van Stephen O’Donnel uit zijn doel ranselen na een half uur. De thuisploeg had zijn handen vol aan de helden van de Tartan Army.

Bondscoach Gareth Southgate hielp zijn ploeg niet door onverwacht met twee andere vleugelverdedigers te starten. Kyle Walker en Kieran Trippier er allebei uit, Reece James en Luke Shaw op hun plekken. Maar bij Schotland stond daar onder anderen Wijnaldums oude ploeggenoot va Liverpool, Andy Robertson, als een bulldozer tegenover.

Schotse fans kijken in Glasgow naar de wedstrijd op Wembley. Ⓒ AFP

Ploeggenoten van Oranje-internationals

Er zullen meer Oranje-internationals met grote interesse naar clubgenoten hebben gegeken tijdens Engeland-Schotland. Nathan Aké kon zien hoe zijn partner in de defensie van Man City, John Stones, voor Engeland keihard op de paal kopte. Reece James moest ook nog een bal van de lijn redden.