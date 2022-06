Celstraf geëist tegen voormalig Europa Cup 1-held Madjer

Voetbal

Van Dijk: ’Ik vind dat Wijnaldum in Oranje hoort’

Evenals topscorer Memphis Depay is captain Virgil van Dijk van mening, dat Georginio Wijnaldum in de selectie van het Nederlands elftal voor de afsluitende vier interlands had moeten zitten. „Ik vind, dat Gini met de kwaliteiten, die hij heeft altijd in Oranje hoort. Ook al zit hij niet in de beste ...