Live Europa League: Olympiakos straft fouten PSV genadeloos af

Volg het duel van minuut tot minuut via de livetweets van ons twitteraccount Telesport Voetbal

Götze

PSV begon donderdag met Mario Götze aan de uitwedstrijd tegen Olympiakos Piraeus in de Europa League. De Duitse spelmaker kwam dit jaar vanwege blessureleed nog niet in actie. Götze zit tegen de Grieken voor het eerst weer bij de selectie.

Mario Götze Ⓒ ANP

Yorbe Vertessen verdwijnt door de rentree van Götze uit het elftal. De 20-jarige Belg maakte zaterdag tegen ADO Den Haag (2-2) zijn basisdebuut in de Eredivisie. Aanvoerder Denzel Dumfries keert ook terug in het elftal van PSV. Tegen ADO kreeg hij lange tijd rust van trainer Roger Schmidt. Dumfries deed alleen het laatste kwartier mee. Timo Baumgartl zit tegen Olympiakos weer op de bank.

Cody Gakpo, Noni Madueke en Armando Obispo zijn wegens blessures nog niet inzetbaar. Mohamed Ihattaren is ook niet mee naar Griekenland gegaan omdat hij ziek is.

Bij Olympiakos staat Armindo Bruma in de basis. De 26-jarige Portugees wordt door PSV verhuurd aan de Griekse koploper. Bruma, door PSV voor 15 miljoen euro overgenomen van RB Leizpig, heeft nog een contract tot de zomer van 2024 in Eindhoven. Oud-Willem II'er Marious Vrousai zit op de bank bij Olympiakos.

Opstellingen:

Olympiakos: José Sá; Lala, Papastathopoulos, Ba en Reabciuk; M'Vila, Camara en Bouchalakis; Valbuena, El-Arabi en Bruma.

PSV: Mvogo; Dumfries, Teze, Boscagli en Max; Götze, Rosario, Sangaré en Thomas; Zahavi en Malen.

Ajax

Later op de donderdagavond komt ook Ajax nog in actie. De ploeg van Erik ten Hag neemt het vanaf 21.00 uur in Frankrijk op tegen Lille.

Bekijk hier alle opstellingen, tussenstanden, doelpuntenmakers en uitslagen in de Europa League