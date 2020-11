Bundesliga: goal en assist Wout Weghorst, Bayern morst punten

De ploeg van trainer Oliver Glasner behoudt daarmee zijn ongeslagen status in de Bundesliga. Wolfsburg staat met 14 punten uit acht wedstrijden op de vijfde plaats.

Al na een paar minuten opende Weghorst in Gelsenkirchen de score door uit een hoekschop raak te koppen. Het was zijn vierde doelpunt van het seizoen. Niet veel later had de Nederlandse spits met een assist op Xaver Schlager ook een belangrijke bijdrage aan de tweede treffer van Wolfsburg.

In de tweede helft had Schalke het overwicht. De ploeg van trainer Manuel Baum kreeg genoeg kansen, maar kwam niet tot scoren. Schalke staat voorlaatste met 3 punten en wacht al sinds januari van dit jaar op een overwinning in de Duitse competitie.

Bayern morst punten

Bayern München heeft bij de hervatting van de Bundesliga in eigen stadion tegen Werder Bremen punten laten liggen (1-1). Bayer Leverkusen, de ploeg van trainer Peter Bosz, profiteerde van het puntenverlies van de koploper en naderde Bayern tot op 1 punt dankzij een overwinning bij Arminia Bielefeld (1-2).

Vlak voor rust ontsnapte Maximilian Eggestein namens Bremen aan de aandacht van de verdediging van de regerend landskampioen en prikte de 0-1 binnen. In de tweede helft kopte Kinsley Coman de gelijkmaker binnen na een afgemeten voorzet van invaller Leon Goretzka.

Bij Leverkusen, waar Daley Sinkgraven in de basis stond, opende Leon Bailey de score. Het werd gelijk via een eigen doelpunt van Leverkusen-doelman Lukas Hradecky, maar invaller Aleksandar Dragovic zorgde alsnog voor de zege met een doelpunt vlak voor het einde van de wedstrijd. Bij Bielefeld hadden Mike van der Hoorn en PSV-huurling Ritsu Doan een basisplaats.

Bayern blijft ondanks de remise nog wel koploper in de Bundesliga met 19 punten. Leverkusen heeft 1 punt minder en bezet nu de tweede plaats.