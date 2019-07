Medailles Olympische Spelen onthuld

Bach meldde zich woensdag in de Japanse hoofdstad waar precies over een jaar de Spelen beginnen. Vanwege dat feit waren er tal van ceremonies.

Vrijwel alle zogenoemde venues zijn klaar, de voorverkoop verloopt boven verwachting en er hebben zich meer dan 200.000 vrijwilligers aangemeld. „Ik kan met zekerheid zeggen dat ik nog nooit een olympische stad heb gezien die een jaar voor de Spelen zo ver is met alle voorbereidingen”, loofde Bach het lokale organisatiecomité. Bij de festiviteiten werd onder meer het ontwerp van de olympische medailles onthuld. Dat gebeurde in aanwezigheid van de Japanse premier Shinzo Abe.

„De laatste zes jaar zijn voorbijgevlogen en ik ben zeer tevreden dat de voorbereidingen volgens plan zijn verlopen”, aldus Abe. Overigens verliep niet alles volgens plan. Zo moest Tsunekazu Takeda dit jaar opstappen als voorzitter van het Japans olympisch comité op verdenking van corruptie rond het bid en moest in 2015 het logo van de Spelen worden aangepast na beschuldigingen van plagiaat. Verder liepen de kosten op tot zo’n 12,6 miljard dollar (11,3 miljard euro), ruim boven de beraamde 7 miljard dollar.

Goed nieuws was dan weer dat lokale sponsors zo’n 3 miljard dollar bij elkaar brachten, ruim meer dan bij eerdere Spelen. Zorgen zijn er over mogelijke hitte, al is de Japanse zomer dit jaar tot dusverre mild en nat. Vorig jaar was er rond deze tijd sprake van een hittegolf met meer dan tien slachtoffers in Tokio.