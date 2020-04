Italiaanse sportminister brengt herstart Serie A weer in twijfel

Op woensdag staat een gesprek tussen de regering en de voetbalbond op het programma. „Zelfs als we zouden toestaan dat de clubs weer in training gaan, wil dat nog niet zeggen dat de competitie een paar weken later ook weer kan beginnen”, aldus de minister.

De sportofficials hebben voorgesteld de spelers vanaf 4 mei in afzondering te zetten en voortdurend te testen, zodat gezondheidsrisico’s zo veel mogelijk worden uitgesloten.

De Serie A in het zwaar door de crisis getroffen land ligt al sinds 12 maart stil. De laatst gespeelde wedstrijden werden zonder publiek afgewerkt. De clubs hebben nog 12 wedstrijden te gaan. Juventus is koploper, met slechts 1 punt voorsprong op achtervolger Lazio.

In Italië zijn inmiddels ruim 24.000 mensen gestorven aan het virus. De laatste dagen is weliswaar sprake van enige verbetering, maar de regering blijft uiterst voorzichtig.

Bekijk ook: Italiaanse bond hoopt in mei weer te beginnen met voetballen