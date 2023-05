Niet met blote oog te zien: Ackermann wint elfde rit in Giro na millimetersprint

De Ronde van Italië verloor opnieuw een kandidaat voor de eindzege. Tao Geoghegan Hart kwam hard ten val in de etappe en verdween per brancard in een ambulance. De Brit was de nummer 3 van het algemeen klassement. Hij had een achterstand van slechts 5 seconden op Geraint Thomas, zijn ploeggenoot bij Ineos Grenadiers. De Giro nam zondag al afscheid van Remco Evenepoel. De Belg wilde zijn roze leiderstrui niet meer verdedigen na een positieve coronatest.

Thomas start ook donderdag in de roze leiderstrui. De Ineos-kopman heeft nog steeds een voorsprong van 2 seconden op de Sloveen Primoz Roglic, de voornaamste troef van Jumbo-Visma voor de eindzege.

Millimetersprint

Laurenz Rex ging al vroeg in de etappe in de aanval en kreeg vijf renners mee. Maar de kopgroep kreeg weinig ruimte van het peloton, waar de ploegen met de beste sprinters het tempo hoog hielden. Rex bleef als enige vluchter over, maar ook de moegestreden Belg moest zich 5 kilometer voor de finish gewonnen geven.

Bron: discovery+

Het peloton maakte zich op voor een massasprint, maar veel renners werden opgehouden door een valpartij zo'n 2 kilometer voor de finish. Cavendish leek op weg naar de sprintzege, maar Ackermann haalde hem nog net in. Milan kwam slechts een paar millimeter tekort voor de zege, zo bleek na een finishfoto.

Soudal Quick-Step heeft nog maar drie renners over in de Ronde van Italië. De Belgische ploeg meldde zondag al dat Evenepoel niet meer verder kon. Jan Hirt, Josef Cerny, Louis Vervaeke en Mattia Cattaneo gingen woensdag ook niet meer van start na een positieve test.

Grégoire wint tweede rit Vierdaagse van Duinkerke

Romain Grégoire heeft de tweede etappe van de Vierdaagse van Duinkerke gewonnen. De renner van Groupama-FDJ was na bijna 170 kilometer tussen Compiègne en Laon de snelste op het laatste klimmetje richting de finish. De Nederlander Olav Kooij van Jumbo-Visma raakte zijn leiderstrui kwijt aan de Fransman Samuel Leroux.

Kooij kwam als tiende over de streep in dezelfde tijd als de winnaar, maar het was net niet genoeg. Leroux, die in de vroege vlucht had gezeten, pakte gedurende de rit genoeg bonificatieseconden om de trui over te nemen. Hij heeft 1 seconde voorsprong op Kooij en Grégoire.

De Brit Ethan Vernon en de Fransman Benoît Cosnefroy eindigde als tweede en derde in de rit, voor de Slowaakse routinier Peter Sagan.

Het lastige parours met een reeks aan heuvels en twee klimmetjes in de slotfase leek gemaakt voor vluchters. Een zestal renners ging er al snel vandoor, onder wie Leroux. De nummer 5 van het algemeen klassement stond op 7 seconden en was vrijwel de gehele dag virtueel leider.

De kopgroep, die inmiddels was gehalveerd, werd pas in de laatste honderden meters ingelopen. Met een indrukwekkende versnelling reed Grégoire vervolgens iedereen uit het wiel.

De Vierdaagse van Duinkerke telt dit jaar zes etappes en eindigt zondag.