De enige tweestrijd die er écht toe doet: Ciro Immobile vs. Cristiano Ronaldo

Geen enkel team slaagde erin om de hegemonie van de zwart-witte formatie uit Turijn de afgelopen jaren te doorbreken. Bij een overwinning op het veld van middenmoter Udinese, is de negende landstitel op rij binnen. Erg spannend werd het - zeker na de coronabreak - niet meer echt door het opzichtig falen van de concurrentie.

Tot en met de laatste speeldag zal er wel nog om de eer van topscorer gestreden worden. Dertig doelpunten hebben ze nu, Ciro en Cristiano. Immobile, de kleine spits van Lazio Roma, weet wat het is om topscorer te zijn van zijn land. Twee keer klaarde de Italiaan uit Torre Annunziata de klus al.

Penalty’s

Nu komt Ronaldo in zijn tweede seizoen in Italië als stoorzender in de weg lopen. De Portugees kwam ’as always’ als een wervelwind binnen in de Serie A. Hij had nauwelijks 61 wedstrijden nodig om de grens van 50 doelpunten te halen. Topscorer in La Liga en de Premier League? Check.

Cristiano Ronaldo heeft er weer eentje gemaakt. Ⓒ ANP/HH

Je kon er op voorhand vergif op innemen dat beide heren aan het kanon zouden staan tijdens ’het duel in het duel’ afgelopen maandag. Juventus klopte Lazio met 2-1, maar dat was bijzaak. De Romeinen leken lange tijd de grootste uitdager van Juve te worden, maar lieten het afweten. Immobile scoorde er eentje, Ronaldo jaste er twee tegen de netten. Beide spitsen scoorden naar goede gewoonte vanaf de stip. Twaalf penalty’s zetten ze elk al om, een record. Ronaldo miste geen enkele penalty in de competitie, Immobile faalde wel al één keer en dat oog in oog met uitgerekend Juventus-doelman Wojciech Szczesny.

Bookmakers

’Ciro’ en ’Cristiano’ stuwen elkaar naar een hoger niveau. Met 30 doelpunten zou de topscorerstitel eigenlijk altijd al binnen moeten zijn. Het is meer dan een halve eeuw geleden dat er nog eens zo twee productieve attaccanti in de Serie A rondliepen. In 1951 troefde AC Milan-spits Gunnar Nordahl toen zijn collega Nyers bij Inter af met 34 treffers tegenover 31.

Ciro Immobile heeft haast na weer een treffer, Ⓒ ANP/HH

Bij de Italiaanse bookmakers is Ronaldo alvast licht de favoriet. De Portugees is aan een goede reeks bezig, hij scoorde acht keer in zijn laatste acht wedstrijden. Immobile was met drie goals iets minder productief na de coronapauze.

Groot kampioen

Ronaldo wil maar wat graag zijn favorietenrol waarmaken. „Records zijn altijd belangrijk, maar het gaat om het team. We willen het kampioenschap binnenhalen”, reageerde de 35-jarige Portugees. „Records komen dan voort uit dat proces.”

Ook zijn coach Maurizio Sarri denkt al te weten hoe laat het is. „Hij is een groot kampioen met zijn voeten, maar ook met zijn hoofd. Als hij iets in z’n hoofd heeft, dan lukt het.”

Het Italiaans van CR7 is niet al te best, maar volgens de lokale media leerde hij alvast het woordje ’capocannoniere’ uit zijn hoofd. Je kan maar beter voorbereid zijn.