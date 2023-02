Nieuw plan voor omstreden Super League met 60 tot 80 clubs: ’Europese voetbal wordt bedreigd’

A22-topman Bernd Reichart zegt met vijftig Europese clubs en belanghebbenden te hebben gesproken. „De overgrote meerderheid is het ermee eens dat het voortbestaan van het Europese voetbal wordt bedreigd en dat het tijd is voor verandering”, aldus Reichart. „We willen de nieuwe opzet zo snel mogelijk presenteren, zodra de uitkomst van de rechtszaak duidelijk is.” Het originele plan was afkomstig van twaalf grote Europese clubs.

Er loopt een rechtszaak omdat de Europese voetbalbond UEFA en mondiale federatie FIFA in conflict zijn met onder meer Real Madrid, FC Barcelona en Juventus over het plan van de grote clubs om afscheid te nemen van de Champions League en voortaan tegen elkaar te spelen in een vrijwel gesloten competitie. Deze Super League leidde tot verontwaardigde reacties van supporters, andere clubs en van de UEFA. Die verbood de plannen, waarna de clubs naar de rechter stapten en voor het Europees Hof in Luxemburg eindigden.

Het Europees Hof doet waarschijnlijk in het voorjaar uitspraak in de zaak, maar een belangrijke adviseur gaf eind vorig jaar al een schot voor de boeg. Volgens de advocaat-generaal mogen de voetbalbonden tegenhouden dat een aantal van de grootste Europese voetbalclubs een eigen Super League oprichten. Als het Europees Hof daarin meegaat, maakt dat het vormen van zo’n competitie een stuk lastiger. In welke vorm dan ook.

De associatie van Europese voetbalclubs ECA is ook van het nieuwe plan geen voorstander, na eerder al het originele plan te hebben afgeschoten. „Dit is gewoon weer een opzettelijk misleidende poging om de vooruitgang in het Europese clubspel te destabiliseren”, staat in een verklaring. De ECA wijst onder meer op het feit dat de Champions League vanaf het seizoen 2024-2025 wordt uitgebreid met meer teams en de inkomsten daardoor toenemen. „Zo ziet echte verandering eruit. Wij maken stappen, wanneer gaat A22 dat ook doen?”