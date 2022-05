’Feyenoord en AS Roma voldoende kwaliteit voor Champions League’

„Dit Europese toernooi zou nooit zo belangrijk en aantrekkelijk kunnen worden als de Champions League. Tenminste dat is wat zogenaamde deskundigen ons wilden doen geloven, maar nu zie je in de finale twee ploegen die voldoende kwaliteit in huis hebben om mee kunnen doen in de Champions League”, meent Ceferin.

De voorzitter van de UEFA sluit niet uit dat de finale van de Conference League in de toekomst in een groter stadion wordt afgewerkt. Nu was Arena Kombëtare in Tirana, dat plaats biedt aan 23.000 toeschouwers, het strijdtoneel. „We hadden niet zoveel belangstelling verwacht toen we Tirana aanwezen als plek voor de finale. Daarom kozen we voor een stadion waar wat minder supporters in kunnen.”

Ceferin: „Het is geweldig om te zien hoe de supporters naar de finale hebben toegeleefd. Als het enthousiasme zich doorzet, moeten we de finale van de Confere League misschien in grotere stadions gaan spelen”,