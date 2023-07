Edmond Claus tijdelijk hoofd jeugdopleiding Ajax

HERZOGENAURACH - Ajax geeft zichzelf een jaar de tijd om een opvolger te vinden voor hoofd jeugdopleiding Saïd Ouaali, die in april aangaf per afgelopen 1 juli te vertrekken. Diens taken worden een jaar lang waargenomen door interim Edmond Claus, die de functie combineert met zijn werkzaamheden als coördinator bovenbouw.

