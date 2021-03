Zidane looft Modric: ’Hij ziet er niet uit als 35 op het veld’

Luka Modric Ⓒ BSR Agency

Trainer Zinédine Zidane van Real Madrid was vol lof over Luka Modric, 35 jaar inmiddels, nadat de middenvelder een prima partij op de mat had gelegd tegen Atalanta waardoor de Koninklijke verder gaat in de Champions League. De Spaanse landskampioen won in eigen huis met 3-1, nadat er twee weken eerder al met 1-0 was gewonnen in Bergamo.