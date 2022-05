Premium Het beste van De Telegraaf

’Ik vind dat hij de afgelopen jaren hier veel heeft laten zien en vind dat hij er bij hoort’ Depay breekt een lans voor Wijnaldum

Door Jeroen Kapteijns

Memphis Depay hier nog met Georginio Wijnaldum tijdens de vriendschappelijke wedstrijd tegen Duitsland eerder dit jaar. Ⓒ ANP/HH

ZEIST Memphis Depay heeft een lans gebroken voor Georginio Wijnaldum, de vice-captain van het Nederlands elftal, die door bondscoach Louis van Gaal is gepasseerd voor deze interlandperiode. De topscorer van Oranje liet er geen misverstand over bestaan, dat hij de beslissing van Van Gaal niet begrijpt. „Ik zou hem oproepen als ik de bondscoach was. Dat ben ik natuurlijk niet. Maar ik vind dat hij de afgelopen jaren hiero veel heeft laten zien en vind dat hij er bij hoort”, vertelde Depay voorafgaand aan de dinsdagochtendtraining.