UFC-kampioen Edwards maakt 20.000 Britten ondanks strafpunt gek met zege

De twee conditioneel ijzersterke vechters slaagden er niet in elkaars code te kraken en hielden het in een gelijkgaande strijd tot de laatste seconde spannend. Een knock-out lag continu op de loer, maar uiteindelijk moest de jury eraan te pas komen. Edwards ging vervolgens, ondanks een strafpunt nadat hij het hekwerk vastpakte, met de zege lopen. Twee juryleden gaven hem de meeste punten, de derde oordeelde dat er sprake was van een gelijkspel.

Het titelgevecht in de weltergewicht-divisie (tot 77 kilo) vormde de hoofdpartij van UFC286, dat plaatsvond in de O2 Arena in Londen. Het was de eerste keer sinds vorig jaar september dat de UFC zijn tenten opsloeg in Europa. Destijds vormde de Accor Arena in Parijs het strijdtoneel.

Edwards en Usman stonden in het verleden twee keer eerder tegenover elkaar. In 2015 was de Nigeriaan op punten het sterkste. Vorig jaar ging de overwinning naar Edwards, die vijf ronden lang werd gedomineerd maar in extremis toesloeg met een rake trap tegen het hoofd van Usman. De Afrikaan, die zijn titel vijf keer met succes verdedigde, ging knock-out, waarmee zijn kampioensgordel naar de Brit uit Birmingham ging. In Londen tilde Edwards de stand onder toeziend oog van bijna 20.000 fans naar 2-1 in Engels voordeel.

Justin Gaethje

Justin Gaethje rekende in het co-main event af met Rafael Fiziev (30) uit Azerbeidzjan. De Amerikaan werd na drie ronden door de jury uitgeroepen tot winnaar. De 34-jarige Gaethje is de nummer drie in het lichtgewicht.

Na het gevecht vertelde de man van 24 zeges (waarvan 19 op knock-out) en vier nederlagen dat hij niet heel lang meer verwacht te vechten. Hij is van plan om nog een keer een gooi te doen naar de titel. Met alleen Charles Oliveira (1) en Dustin Poirier (2) tussen hem en kampioen Islam Makhachev in, kan hij aan een of twee zeges genoeg hebben om een gevecht om de kampioensgordel af te dwingen.