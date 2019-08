Valentijn Driessen Ⓒ René Bouwman

Of het eerste puntenverlies van AZ in de competitie veroorzaakt is door het stadiondrama en de verhuizing naar het kunstgras in Den Haag is onmogelijk hard te maken. Helemaal omdat de Alkmaarders drie dagen eerder in Europees verband in hetzelfde stadion met dezelfde ondergrond FC Mariupol van het kastje naar de muur stuurden. Toen voelde het Cars Jeans Stadion als het AFAS Stadion.