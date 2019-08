Berghuis wil steeds meer ’mentor’ worden

„Vooraf had ik hier ook niet echt rekening mee gehouden, ik ben best verrast door de 4-0. We weten wat er in dit team zit, maar het is er tot dusver nog niet echt uitgekomen”, aldus Berghuis na afloop in De Kuip. „Het was iets behoudender dan in vorige wedstrijden en op de juiste momenten maakten we de stap naar voren.”

Berghuis was niet alleen belangrijk bij de doelpunten, hij was ook druk aan het sturen en coachen. De aanvaller vindt ook dat hij die rol steeds meer op zich moet nemen. „Het is nu mijn vierde jaar hier. Ik heb van alles meegemaakt. Je wordt zelf steeds ouder en er komen steeds meer nieuwe jonge jongens bij.”

De verwachtingen rond Feyenoord zijn dit seizoen niet zo hoog. De onverwacht ruime zege op Tbilisi bracht donderdag bij de Rotterdamse fans toch iets van hoop terug. Berghuis: „Op dit moment wordt het moeilijk ons te meten met Ajax en PSV. Uiteindelijk hopen we wel langer mee te doen nu. En het spelen van Europese wedstrijden is ontzettend belangrijk, voor zowel de club als voor de spelers. Binnen een aantal jaren moet Feyenoord weer structureel meedoen. Hopelijk kunnen we nu de eerste stappen zetten.”

"Heerlijk spelen met Tapia"

Leroy Fer vermaakte zich opperbest in De Kuip. Met name de samenwerking met Renato Tapia, die aanvankelijk nog moest vertrekken, beviel de middenvelder persoonlijk erg goed.

„Het is heerlijk om naast Renato te spelen”, aldus Fer in gesprek met FOX Sports. „Verdedigend staat hij zijn mannetje en je kan ook lekker met hem voetballen. Hij houdt altijd goed balbezit en volgens mij gaf hij vandaag aan de zijlijn nog een panna. Het is gewoon een goede voetballer, heerlijk om mee te spelen.”

Ondanks de ruime zege, die tot stand kwam dankzij treffers van Luis Sinisterra, Steven Berghuis en Luciano Narsingh en een eigen doelpunt, weigerde Fer zich rijk te rekenen. Volgende week wacht in Georgië de return. „Het gaat over twee wedstrijden. We moeten geconcentreerd blijven. Vandaag was goed, maar de klus is nog niet geklaard.”

Net als afgelopen weekeinde tegen Sparta maakte Fer in De Kuip de negentig minuten vol. En dat terwijl hij het afgelopen half jaar bij zijn vorige werkgever Swansea door een blessure amper wedstrijden speelde. „Ik heb in korte tijd twee keer negentig minuten gespeeld. We moeten kijken hoe het de komende weken gaat. Misschien moet ik het een keer rustiger aan doen, maar ik voel me goed. Het is aan de trainer, ik geef gewoon alles als ik speel.”

Komend weekeinde moet Feyenoord, dat tegen Sparta met 2-2 gelijkspeelde, op bezoek bij sc Heerenveen.