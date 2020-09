Bauke Mollema: ’In twee seconden Tour en seizoen in duigen’

„Het is ontzettend balen. In 2 seconden ligt voor mij de Tour en de rest van het seizoen in duigen”, vertelde de renner van Trek-Segafredo zaterdag, kort voordat hij het ziekenhuis in Clermont-Ferrand mocht verlaten, bij de NOS.

Mollema liep bij de val, veroorzaakt door twee renners van Arkéa-Samsic die met de sturen in elkaar haakten, een gecompliceerde breuk in zijn linkerpols op. Ook moesten er verwondingen in zijn gezicht worden gehecht. „Met name voor de operatie was de pijn behoorlijk heftig. Gelukkig kon ik meteen geholpen worden. Nu voelt het al iets minder pijnlijk en mag ik vanmiddag gelukkig naar huis.” Mollema woont, zoals veel wielrenners, in Monaco.

De Groninger vertelde dat hij eigenlijk meteen na zijn val wist dat het goed mis was. „Voor me reden twee ploeggenoten van Arkéa tegen elkaar. Ik probeerde eromheen te rijden, maar vloog de bocht uit en sloeg over de kop. Ik hoopte dat de bosjes waar ik in reed mijn val zouden opvangen, maar eronder lagen stenen. Het is ontzettend zuur. Ik heb me weleens beter gevoeld.”

De 33-jarige Mollema was bezig met zijn tiende Ronde van Frankrijk op rij. Hij moest in 2012 ook al een keer opgeven.