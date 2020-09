Wielerseizoen Bauke Mollema in gevaar na polsbreuk

Hij komt vermoedelijk dit jaar niet meer in actie, meldde zijn team Trek-Segafredo op Twitter. De Groninger is vrijdagavond wel met succes geopereerd aan het gewricht. „De chirurg en de ploegarts waren zeer tevreden over de ingreep. Bauke reist zaterdag naar huis om daar te herstellen.”

Mollema kwam vrijdag in de zware dertiende etappe van de Ronde van Frankrijk ten val en moest opgeven. Hij was op de dertiende plaats de beste Nederlander in het algemeen klassement. De renner werd aanvankelijk met een ambulance vervoerd. Uiteindelijk bracht een helikopter hem naar een ziekenhuis in Clermont-Ferrand.

De 33-jarige Mollema was bezig met zijn tiende Ronde van Frankrijk op rij. Hij moest in 2012 ook al een keer opgeven.