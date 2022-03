Fabian Cancellara gelooft in stunt van luitenant van Jumbo-Visma in Strade Bianche

Premium Wielrennen

’Geluksvogel’ Annemiek van Vleuten trotse inspirator: ’Mentale aspect speelt grote rol’

Haar dramatische val in Parijs-Roubaix deed veel vermoeden, maar niet dat Annemiek van Vleuten vier maanden later alweer op onwaarschijnlijke wijze zou huishouden. Ze brak haar schaambeen op twee plaatsen, tevens hield ze een breuk in haar schouder over aan die klapper op de kiezelharde kasseien. Af...