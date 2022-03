’Mathieu van der Poel straks meer volwassen en niet langer de speelvogel’

Wielrennen

Tegenvaller Jumbo-Visma: Tom Dumoulin niet in Strade Bianche

Tom Dumoulin ontbreekt zaterdag in de Strade Bianche, de Italiaanse wielerkoers over deels onverharde wegen. Zijn ploeg Jumbo-Visma meldt dat de 31-jarige Limburger niet fit is en daarom niet aan de start staat.