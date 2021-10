Jeffrey Hoogland rekent nu wel af met Harrie Lavreysen en verovert Europese titel keirin

Het zilver was voor Tom Derache uit Frankrijk, terwijl de Duitser Joachim Eilers beslag legde op het brons.

Het was de derde gouden medaille voor Hoogland op deze EK, want hij won ook de teamsprint. Op de individuele sprint legde Hoogland het vrijdag in de finale af tegen Lavreysen en was zilver zijn beloning.

Lavreysen mikte in Grenchen na winst in de teamsprint en de individuele sprint op zijn derde gouden plak. Hij plaatste zich met een overtuigende zege in zijn heat uit de tweede ronde voor de finale, maar in de eindstrijd slaagde de Brabantse tweevoudig olympisch kampioen er niet in boven in de baan naar voren te rijden. Hij verspeelde daarbij te veel kracht en gaf het in de laatste ronde op. Hoogland reed tactisch sterker, nam in de laatste ronde de koppositie in en stond deze niet meer af.

Europese titel Havik en Van Schip

Yoeri Havik en Jan-Willem Schip hebben de Europese titel veroverd op het onderdeel koppelkoers na een tactisch ijzersterke race. De twee Nederlanders bleven de Belgen en Portugezen voor en grepen zo het goud op de 50 kilometer lange wedstrijd.

Tijdens de Olympische Spelen was het duo nog buiten de prijzen gevallen. In Tokio eindigden Havik en Van Schip als vijfde.