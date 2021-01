Verbij klopt Krol op 1000 meter en wint wereldbeker, Roest toont wederom klasse op 5000 meter

In het klassement om de wereldbeker van de 1000 meter eindigden Verbij en Krol gezamenlijk op de eerste plaats met evenveel punten. Dankzij zijn zege in de slotrace ging de trofee naar Verbij, die vorig weekeinde achter Krol (1.07,48) als tweede eindigde (1.07,57).

Hein Otterspeer reed zondag de vierde tijd (1.08,37), gevolgd door Dai Dai N’tab met 1.08,43. Wesly Dijs belandde met een tijd van 1.09,31 op de twaalfde plek.

Wereldrecordhouder Pavel Koelizjnikov sloeg de slotdag van de tweede wereldbeker over. De Rus meldde zich af wegens een spierblessure. Hij is over bijna twee weken bij de WK afstanden zowel op de 500 als 1000 meter een belangrijke kandidaat voor de wereldtitel.

Verbij reed de tweede tijd ooit op de 1000 meter in Thialf. Alleen Koelizjnikov was ruim een jaar geleden sneller (1.07,09). De krachtsexplosie bij Verbij kwam een beetje onverwacht. Hij beleefde in januari een matige schaatsmaand met onder meer valpartijen bij de EK sprint en bij de eerste wereldbeker. In de aanloop naar het belangrijkste toernooi, de WK afstanden in Thialf (11-14 februari), lijkt hij echter net op tijd weer in topvorm.

„Gezien de flinke trainingsarbeid in de afgelopen week had ik deze tijd zeker niet zien aankomen”, bekende Verbij bij de NOS. „Maar ik ben wel technisch beter gaan rijden. Ik schaats stabieler, waardoor ik ook sneller kan racen.”

Verbij reed zondag met speciale hoezen om zijn schaatsschoenen, die voor een lagere luchtweerstand zorgen. Krol gebruikte de nieuwe ’aero cover’ niet. „Misschien zat daar het verschil dan tussen ons”, lachte Verbij. „Het is het proberen waard. Misschien ga ik die hoezen ook bij de WK wel gebruiken.”Schaatser Ronald Mulder heeft in Heerenveen de vierde en laatste wereldbekerrace op de 500 meter gewonnen. De 34-jarige sprinter zegevierde in het lege Thialf in een tijd van 34,55 seconden. Het was voor de Zwollenaar zijn zesde wereldbekerzege op de 500 meter.

Schaatser Mulder wint 500 meter, N'tab pakt wereldbeker

Dai Dai N’tab haalde deze keer het podium niet. De Nederlands kampioen op de 500 meter kwam niet verder dan de zesde tijd: 34,68. Dat was wel voldoende om de eindzege in de wereldbeker veilig te stellen. Hij pakte eerder goud, zilver en brons op deze afstand. Mulder eindigde in het algemeen klassement als derde.

Hein Otterspeer pakte zondag zilver met een tijd van 34,590. De Canadees Laurent Dubreuil veroverde brons (34,594) en eindigde daarmee als tweede in het wereldbekerklassement. Lennart Velema reed de achtste tijd (34,78).

Mulder behaalde zijn laatste wereldbekerzege in november 2017. Hij eindigde in de voorgaande drie wereldbekerraces steeds als vijfde. „Dat geeft aan hoe dicht het allemaal bij elkaar ligt”, zei de Nederlandse recordhouder (34,08) bij de NOS. „Je wint op dit niveau niet zomaar even. Ik weet wel dat als ik een goede race rijd, dat ik dan kan meedoen om de bovenste plaatsen. Het is leuk om dat telkens te zeggen, maar het is wel fijn om het nu ook weer eens te laten zien. Dit was echt beter dan mijn andere drie races.”

Mulder beleefde een moeizame eerste seizoenshelft. Hij moest eerst met zijn ploeg Reggeborgh in quarantaine nadat Kjeld Nuis tijdens een trainingskamp in Inzell positief had getest op het coronavirus. Daarna belandde Mulder in het ziekenhuis met een hevige keelontsteking. „Het is een heel raar seizoen geweest tot dusver. Ik was al lang blij dat ik me eind december wist te plaatsen voor de twee wereldbekers en de WK afstanden. Ik ben nu goed en kijk heel erg uit naar de WK-race over twee weken.”

De Russische wereldrecordhouder Pavel Koelizjnikov, de winnaar op zaterdag (34,47), en de Nederlandse sprinter Kai Verbij kwamen niet in actie.

In de B-divisie reed Merijn Scheperkamp de tweede tijd: 35,45.

Schaatser Roest blijft ongenaakbaar op 5000 meter, Kramer vierde

Schaatser Patrick Roest is dit seizoen op de 5000 meter een klasse apart. De drievoudig wereldkampioen allround verlengde bij de wereldbeker in Heerenveen zijn ongeslagen status dit seizoen op deze afstand. Hij zegevierde in een fraaie tijd van 6.05,95 minuten. Daarmee bleef Roest maar net boven zijn eigen baanrecord, dat hij vorig weekeinde in Thialf reed (6.05,14).

Roest behaalde zijn achtste wereldbekerzege op de 5000 meter. Hij veroverde eveneens de eindzege in het wereldbekerklassement.

Nils van der Poel pakte zilver op de 5000 meter. De 24-jarige Zweed, een stayer van formaat, finishte in de eerste rit in een persoonlijk record van 6.08,39. Alleen Roest kon daarna onder die verrassende tijd duiken. Het brons ging naar de Rus Sergei Trofimov (6.10,86).

Sven Kramer, goed voor 34 wereldbekerzeges op de 5000 meter, moest genoegen nemen met de vierde plek (6.11,21). Jorrit Bergsma eindigde als zesde in 6.12,19. Marcel Bosker reed met 6.14,29 de negende tijd. Marwin Talsma eindigde in de B-divisie op de tweede plaats met een tijd van 6.18,06.

Van der Poel maakte bij de EK allround eerder deze maand al veel indruk met een zege op de 10.000 meter (12.42,80). Roest noemde hem toen al een gevaarlijke klant op de lange nummers voor de WK afstanden, over bijna twee weken in Heerenveen, en zeker ook voor de Winterspelen over een jaar in Peking.

Roest bekende dat hij verrast was door de sterke tijd van Van der Poel. „Hij blijft verbazen. Gelukkig ging mijn tegenstander Bart Swings er vol in, waardoor ik lekker in mijn ritme kwam. En als je dan vol gas aan het rijden bent, wil je ook winnend afsluiten.”

Roest is van plan bij de WK afstanden op vier onderdelen van start te gaan: 1500, 5000, 10.000 meter en de ploegachtervolging. Op dat laatste nummer kwam hij dit seizoen nog niet in actie. „Ik ga er echter van uit dat ik ook de ploegachtervolging mag rijden”, zei de 25-jarige Zuid-Hollander, die op de laatste WK-dag geen punt maakt van de 1500 meter en de 10.000 meter kort na elkaar. „Dat ben ik gewend van al mijn allroundtoernooien. Ik herstel gelukkig snel.”

Femke Kok wint in Thialf ook vierde 500 meter

Schaatsster Femke Kok heeft met een zeldzame score van 100 procent de wereldbeker op de 500 meter gewonnen. De 20-jarige Friezin schreef in het lege Thialf ook de vierde en laatste race op haar naam. De getalenteerde sprintster van Team Reggeborgh zegevierde in een tijd van 37,33 seconden. Daarmee was ze iets minder snel dan op zaterdag toen ze won in 37,23.

Kok moest zondag alleen rijden, omdat haar Canadese tegenstandster Heather McLean zich vlak voor het begin terugtrok. Dat weerhield haar er niet van opnieuw een vrijwel vlekkeloze rit te rijden. Ze won vorig weekeinde in Heerenveen ook de eerste twee wereldbekerraces op de 500 meter.

De Russin Angelina Golikova moest voor de vierde keer op rij genoegen nemen met de tweede tijd: 37,37. Haar landgenote Daria Katsjanova pakte brons met 37,63.

Michelle de Jong belandde met een tijd van 37,87 op de zevende plaats. Dione Voskamp eindigde met 38,11 op de twaalfde plek. Isabelle van Elst kwam uit op de negentiende plaats (38,98).

De Japanse toppers Nao Kodaira, olympisch en wereldkampioene op de 500 meter, en Miho Takagi, wereldkampioene op de sprintvierkamp, ontbreken in de Friese schaatsbubbel. De Japanse schaatsbond vond het geen goed idee om in de aanhoudende coronapandemie naar Nederland te reizen. De langebaanschaatsers uit China en Zuid-Korea zijn om dezelfde reden thuis gebleven.

Heel cool

Kok reageerde bij de NOS euforisch op haar vierde wereldbekerzege op rij. „Ik vind het heel cool dat ik ze alle vier heb gewonnen, dat had ik vooraf nooit durven denken. Ik wist niet dat ik dat al kon”, gaf de Nederlands kampioene op de 500 meter toe. „Ik vond het jammer dat ik vandaag geen tegenstander had. Ik miste daardoor het gevoel dat ik opgejaagd werd. Ik probeerde er echter het beste van te maken en dat is gelukt.”

Kok hoopt dat ze over twee weken bij de WK afstanden haar volle ronde nog wat sneller kan rijden. „Ik zal daarvoor de bochten nog wat beter moeten aanvallen. Ja, ik zal inderdaad de WK-favoriet zijn op de 500 meter. Dat vind ik best lastig, want heel veel mensen verwachten nu dat ik elke keer ga winnen, maar zo makkelijk is dat niet. De onderlinge verschillen blijven klein. Ik probeer zo goed mogelijk met de druk om te gaan.”

Voronina wint 3 km met baanrecord, zilver De Jong, brons Schouten

De Russische schaatsster Natalia Voronina heeft bij de tweede wereldbeker in Heerenveen de 3000 meter op haar naam geschreven. Dat deed de wereldkampioene op de 5000 meter met een baanrecord. Ze finishte in een tijd van 3.56,85 minuten. Daarmee dook Voronina onder de toptijd van Irene Schouten, die vorig weekeinde in Thialf zegevierde in 3.57,15.

Schouten, zaterdag winnares van de massastart, moest zondag genoegen nemen met brons. Ze eindigde in een tijd van 4.00,15. Het zilver was voor Antoinette de Jong, die op 3.58,90 uitkwam. In het wereldbekerklassement eindigden Schouten en De Jong gezamenlijk bovenaan met 108 punten. Voronina belandde in de algemene rangschikking op de derde plek.

Dankzij haar ritzege vorige week op de 3000 meter kon Schouten haar tweede wereldbekertrofee in ontvangst nemen. Op de massastart eindigde ze eveneens als eerste in de algemene rangschikking.

Schouten treurde niet om het verlies van haar nog prille baanrecord. „Ik wist dat die tijd hier wel weer verbeterd zou worden”, liet ze bij de NOS weten. „Ik had vorige week al het gevoel dat ik nog wel wat sneller kon. Vandaag zat het er echter voor mij niet in. Dat wist ik al na één rondje. Ik ben echter blijven knokken en gelukkig was mijn derde tijd nog net genoeg voor de eindzege in het wereldbekerklassement.”

Joy Beune, vorige week derde op de 3000 meter, reed nu de vijfde tijd: 4.00,75. Reina Anema (tiende in 4.04,17) en Melissa Wijfje (elfde in 4.04,27) belandden in de achterhoede.

Brittany Bowe wint ook wereldbeker op 1000 meter, Kok derde

De Amerikaanse Brittany Bowe blijft vooralsnog winnen in Thialf. De 32-jarige rijdster was ook op de 1000 meter weer de beste. Ze zegevierde in een tijd van 1.13,96 minuten. Vorige week pakte Bowe goud in 1.13,60. Ze schreef in Heerenveen ook de twee races op de 1500 meter op haar naam. Die succesvolle reeks, goed voor twee wereldbekers, maakt haar tot de grote favoriet bij de WK afstanden, die over bijna twee weken in de Friese schaatsbubbel van start gaan.

Femke Kok veroverde opnieuw brons op de 1000 meter. De glorieuze winnares van de wereldbeker op de 500 meter, met vier zeges op rij, finishte zondag in 1.14,47. De Russin Angelina Golikova pakte zilver met een tijd van 1.14,05.

Jorien ter Mors, vorig weekeinde tweede, reed de vierde tijd (1.14,64). De olympisch kampioene op deze afstand verscheen niet topfit aan de start. Ze meldde zich zaterdag af voor de 1500 meter nadat ze bij het inrijden last had gekregen van haar rug.

Ireen Wüst eindigde als zesde in een tijd van 1.14,79. Jutta Leerdam, wereldkampioene op de 1000 meter, trok zich terug voor de tweede wereldbeker wegens een voetblessure.

In de B-divisie reed Marijke Groenewoud de tweede tijd: 1.16,78.