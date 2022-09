AZ in het nadeel tegen Ajax: ‘Dat is natuurlijk een aanzienlijk verschil’

Jansen is niet de trainer die zich verschuilt achter excuses. Maar een halve dag na het gewonnen Conference Leagueduel met FC Vaduz (4-1) kan hij niet anders constateren dan dat zijn ploeg twee dagen minder hersteltijd heeft dan Ajax.

En dat is nogal wat, ook al zijn de tegenstanders, de Europese gigant Liverpool (Ajax) en voetbaldreumes FC Vaduz (AZ), in de verste verte niet met elkaar te vergelijken. ,,En Ajax speelde een uitwedstrijd, weliswaar dichtbij, terwijl wij geen reistijd hadden.”

Hoge intensiteit

Jansen draaide er niet omheen: de tegenstander van zondag moest vól aan de bak op Anfield. ,,Zij troffen een zeer getergd Liverpool. Die ploeg hield er een intensiteit op na die Ajax ook zelden of nooit ervaart. Dan krijg je een heel ander spelbeeld. Maar je weet wel dat Ajax ook met net iets minder intensiteit onder die druk vandaan kan spelen. Dat zag je met de goal die zij maakten.”

De AZ-trainer kon gezien het niveau van de ploeg uit Liechtenstein iets meer ‘spelen’ met zijn opstelling. Zo kregen de backs Milos Kerkez en Pantelis Hatzidiakos rust van Jansen, hoewel Kerkez in de slotfase nog noodgedwongen werd ingebracht. ,,We hebben ook in voorgaande wedstrijden al rekening gehouden met de belastbaarheid van de spelers”, vertelde Jansen vrijdagmiddag op het trainingscomplex van de club.

Milos Kerkez viel tegen FC Vaduz nog in. Ⓒ ProShots

Ramvol programma

Het programma zit dan ook ramvol. ,,We hebben al zoveel competitieve wedstrijden gespeeld. Alles zit volgepropt. Half november zijn alle Europese groepswedstrijden al gespeeld, is de competitie al bijna halverwege en is er al een bekerronde afgewerkt. Daarom: zodra we konden wisselen, hebben we dat niet nagelaten.”

"Dán ligt het gevaar altijd op de loer, blessures zitten nu eenmaal opgesloten in het spel"

Het lijkt erop dat Jansen meer wisselt dan in het verleden. Heeft hij geleerd van het verleden? ,,Het is een combinatie van”, legt de geboren Amsterdammer uit. ,,Je kijkt naar de situatie. Toen ik het in mijn eerste seizoen overnam, hebben we nog één Europese wedstrijd gespeeld en waren we klaar. Afgelopen seizoen hebben we natuurlijk wel naar die belastbaarheid gekeken, maar werden we pas in een veel later stadium pas competitief. Celtic was weliswaar voor de competitiestart, maar niet veel eerder. Deze zomer moesten we véél eerder aan de bak.”

Op de loer

Er is de AZ-trainer al vaak gevraagd of de blessuregolf van dit seizoen samenhangt met de het loodzware programma. Jansen: ,,Dan zeg ik: Jesper (Karlsson, red.) raakte op 1 juni geblesseerd, Pavlidis en Hakon (Evjen, red.) zijn dit seizoen geblesseerd geraakt, tijdens de wedstrijd. Dán ligt het gevaar altijd op de loer, blessures zitten nu eenmaal opgesloten in het spel. Als je meer speelt, word je er wel wat vatbaarder voor.”

Bekijk ook: AZ na wanvertoning met hangen en wurgen voorbij FC Vaduz

Het ene seizoen zijn er nu eenmaal meer blessures dan het andere. Afgelopen jaargang bleef de ‘schade’ in dat opzicht beperkt. Jansen: ,,We doen nu niet heel veel dingen anders. Het is de realiteit van de dag. Er zijn een aantal jongens niet beschikbaar, maar daar gaan we ons niet achter verschuilen. Dan moeten er anderen op.”