Flekken ongelukkig in verloren met Bayern, goal Malen helpt Dortmund niet

Flekken, die vorige week zijn debuut maakte bij het Nederlands elftal, speelde een negatieve rol en ging bij twee treffers in de fout. Na een klein uur spelen zat de Limburger, na een indraaiende vrije trap, naast de bal. Leon Goretzka profiteerde en kopte raak. Freiburg kwam al snel langszij. Na een goede combinatie door het midden scoorde Nils Petersen in de 62e minuut: 1-1.

Invaller Serge Gnabry bracht Bayern in de 73e minuut weer op voorsprong. Bij die treffer kon Nico Schlotterbeck als schuldige worden aangewezen. De centrale verdediger, afgelopen week debuterend als Duits international, stond verkeerd opgesteld. Gnabry passeerde Flekken van dichtbij.

De definitieve beslissing viel in de 82e minuut. Kingsley Coman verraste Flekken, die nog wel aan de bal zat, met een schot in de korte hoek. In blessuretijd scoorde ook invaller Marcel Sabitzer nog.

Doelpunt Malen komt te laat voor verliezend Dortmund

Borussia Dortmund is verder achterop geraakt bij Bayern. De nummer 2 leed voor eigen publiek een duidelijke nederlaag tegen RB Leipzig, dat vierde staat: 1-4. Borussia Dortmund heeft 9 punten minder dan Bayern.

Konrad Laimer eiste in de eerste helft met twee doelpunten de hoofdrol voor zich op Leipzig. Bij zijn tweede treffer werd de bal van richting veranderd, waardoor doelman Gregor Kobel kansloos was. Christopher Nkunku zorgde met zijn zestiende doelpunt van dit seizoen in de 58e minuut voor de 0-3. Invaller Donyell Malen gaf Dortmund in de 84e minuut nog een klein beetje hoop, maar het laatste woord was aan Leipzig. De Spanjaard Dani Olmo zorgde in de 86e minuut voor de eindstand.

Malen was de eerste maanden van dit jaar vaak basisspeler bij Dortmund, maar de laatste duels moest de oud-PSV’er weer genoegen nemen met invalbeurten.