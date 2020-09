Novak Djokovic vindt zijn diskwalificatie op US Open terecht

„Als je zo de bal zo slaat en iemand raakt, zijn de regels duidelijk. Ik heb het geaccepteerd”, aldus de 33-jarige Djokovic maandag in Rome, waar hij deze week het ATP-toernooi speelt. „Het was natuurlijk een schok om de US Open zo te moeten verlaten. Ik vond het moeilijk het te accepteren. Ik voelde me goed. Het was totaal onverwacht en onbedoeld.”

Djokovic sloeg in zijn partij in de achtste finales tegen de Spanjaard Pablo Carreno Busta na een verloren servicegame de bal boos weg en raakte daarbij een lijnrechter. De hoofdscheidsrechter besloot Djokovic vervolgens te diskwalificeren.

Djokovic is blij dat hij in Rome weer mag tennissen. „Hoe eerder ik de herinnering achter me kan laten, hoe beter. Hopelijk kom ik er uiteindelijk beter uit.”