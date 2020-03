Transferwaarde voetballers daalt 30 procent door coronacrisis

De transferwaarde van de voetballers in de vijf grootste competities van Europa neemt als gevolg van de coronacrisis met bijna 30 procent af. Onderzoekers van CIES, een bedrijf dat gespecialiseerd is in voetbalvraagstukken, berekenden dat de gezamenlijke waarde van de selecties van de clubs uit de hoogste divisies in Engeland, Spanje, Duitsland, Frankrijk en Italië is gedaald van 32,7 naar 23,4 miljard euro.