Aftellen naar Dutch Grand Prix: tijdschema in Zandvoort

Lukt dat de huidige WK-leider, dan evenaart hij het record van Sebastian Vettel. De Duitser won, ook namens Red Bull, in 2013 alle negen wedstrijden na de zomerstop.

Verstappen is hard op weg naar zijn derde wereldtitel. Hij zegevierde al in Zandvoort in 2021 en 2022. Dat waren overwegend zonovergoten weekenden, dit jaar dalen de temperaturen ten opzichte van eerder in de week en is er volgens de eerste voorspellingen ook dagelijks kans op wat regen.

Tijdschema Grand Prix van Nederland

Vrijdag

12.30 uur: eerste vrije training

16.00 uur: tweede vrije training

Zaterdag

11.30 uur: derde vrije training

15.00 uur: kwalificatie

Zondag